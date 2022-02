Marco Pantani, 18 anni moriva il grande campione

Marco Pantani, 18 anni moriva il grande campione. Il più grande campione di ciclismo del nostro paese è morto a Rimini il 14 febbraio del 2004. L’indimenticabile Marco Pantani, il Pirata di Cesena, che raggiunge l’apice della carriera nel 1998, vincendo nello stesso anno Giro d’Italia e Tour de France.

La morte di Pantani lasciò sgomenti tutti gli appassionati delle due ruote, per la perdita di un grande corridore. Il Pirata riposa nel cimitero di Cesenatico, in un’edicola decorata da una vetrata artistica riproducente un particolare del Compianto su Cristo morto di Alessandro Tiarini.

Ancora aleggiano dubbi sulla scomparsa di Marco Pantani. La famiglia ha chiesto di nuovo, qualche mese fa, la riapertura delle indagini.

LA CARRIERA

Soprannominato “il Pirata”, è considerato tra i più forti scalatori puri di ogni tempo per i suoi record in salita e i riconoscimenti da parte di altri corridori.

Professionista dal 1992 al 2003, ottenne in tutto 46 vittorie in carriera, con i migliori risultati nelle corse a tappe. Si consegnò alla storia per esser entrato nel ristretto novero di atleti in grado di centrare la cosiddetta “doppietta Giro-Tour”, trionfando nei giri d’Italia e di Francia nella stessa annata (1998); cronologicamente, è stato l’ultimo ciclista (dopo Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Stephen Roche e Miguel Indurain) a riuscire nell’impresa

LA MORTE DI MARCO PANTANI

Nel febbraio 2004, mentre i genitori partivano per una vacanza in Grecia, il Pirata affermò di voler andare in vacanza in montagna, passando da Milano. Secondo la testimonianza della madre, fece le valigie portando tre giubbotti, di cui uno da sci che però avrebbe lasciato in albergo a Milano, quando, cambiata idea, decise di rientrare verso Rimini. Secondo quanto dichiarato da un tassista, il bagaglio di Pantani era costituito unicamente da una piccola busta in plastica, contenente medicinali. Nonostante ciò, i tre giubbotti furono trovati nella stanza del residence dove il ciclista alloggiava; non è appurato chi li portò, dal momento che vi si era diretto solo il 10 febbraio.

A Rimini, Marco Pantani prese alloggio inizialmente per una notte, poi per quattro, presso il residence “Le Rose”. La sera del 14 febbraio 2004 fu ritrovato morto nella stanza D5 dell’edificio, oggi non più esistente perché demolito e sostituito da un hotel che porta lo stesso nome. L’autopsia rivelò che la morte era avvenuta fra le 11:30 e le 12:30, venendo causata da un edema polmonare e cerebrale, conseguente ad un’overdose di cocaina e, secondo una perizia effettuata in seguito, anche da psicofarmaci.

