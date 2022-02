Novi, operaio muore a 54 anni mentre è al lavoro in azienda agricola

Novi, operaio muore a 54 anni mentre è al lavoro in azienda agricola. E’ successo domenica, in piena notte, alle 3, quando era il momento di andare a mungere le mucche dell’allevamento di via Valle Bassa.

IL MALORE

L’uomo, che si chiamava Nangla Tarlok Singh, è uscito dall’abitazione non lontana dalla stalla e una volta entrato ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Subito soccorso dai colleghi, e poi dal 118 arrivato sul posto con due ambulanze, è morto per un infarto.

IL LUTTO

Nangla Tarlok Singh era in Italia da diversi anni. Aveva lavorato prima a San Possidonio e ora a Novi, sempre nell’allevamento. Lascia la moglie, che era rimasta in India, e due figli.

