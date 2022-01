Partono le multe per gli over 50 no vax. Da oggi ai tabacchi, in edicola, in posta, in banca solo con Green Pass

Scattano le nuove restrizioni sull’utilizzo del green pass. Servirà il green pass da martedì 1 febbraio per andare a ritirare la pensione negli uffici postali, per andare in banca o dal tabaccaio per comprare le sigarette.

Le esigenze alimentari e di prima necessità, sanitarie, di sicurezza e di giustizia saranno sempre garantite – andare in una caserma, ad esempio, per sporgere denuncia, ma non per ritirare un permesso – senza bisogno di esibire il certificato verde. Ma per tutto il resto – sigarette, libri e giornali compresi – servirà la certificazione verde base, ottenibile con vaccinazione di almeno una dose o tampone.

Il pass non è necessario, invece, per accedere alle attività commerciali che vendono in prevalenza prodotti alimentari e bevande (quindi ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari). Libero anche l’accesso ai mercati all’aperto, nei negozi per il commercio al dettaglio di prodotti surgelati.

Il governo ha chiarito che l’accesso libero a tutti questi “esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie”.

Sempre da martedì 1 febbraio scattano anche le annunciate multe per gli over 50 no vax. Nel modenese si tratta di circa 24 mila persone, e in totale sono un milione e 680mila gli italiani che riceveranno una sanzione di 100 euro. Gli inadempienti avranno poi 10 giorni per presentare all’Ausl l’eventuale certificato di esenzione dall’obbligo, ed evitare così la multa.

