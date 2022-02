Sul palco a Mirandola Lucrezia Lante della Rovere porta Pirandello

Lucrezia Lante della Rovere e Luigi Pirandello: una delle più brave e poliedriche attrici italiane affronta un ruolo su misura per lei ispirato al celebre dramma (prima novella e poi atto unico) dello scrittore e drammaturgo siciliano.

Mercoledì 9 febbraio prossimo, all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola nell’ambito della stagione teatrale 21/22 curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale, va in scena “L’uomo dal fiore in bocca” con l’adattamento e la regia di Francesco Zecca, prodotto da Argot Produzioni in collaborazione con Infinito Produzioni. Inizio alle 21; biglietto intero 15 euro, ridotto 13. Info e prevendite: mirandola@ater. emr.it, 0535/22455.

“A questo punto dal cantone a destra sporgerà il capo a spiare la donna vestita di nero” (Luigi Pirandello). Basta scambiarsi un bacio per sentire lo stesso gusto della vita? Basta avvicinare le labbra al proprio amore per sentirne il sapore? Basta sciacquarsi la bocca con il presente per non sentire più il sapore persistente del passato? La vita è ingorda, non ti lascia che i resti da assaporare; ci sono ricordi il cui gusto rimane tutta la vita e non c’è spazio per altro. Solo per l’immaginazione. E a Lei, la Donna Vestita di Nero, la moglie dell’Uomo dal Fiore in Bocca è l’unica cosa che è rimasta: ‘attaccarsi cosi, con l’immaginazione alla vita’. I suoi occhi così dentro e così attaccati a lui, da non volerlo far andare via. Non ancora. Quante domande ci vogliono per sollevare un peso dal cuore? Quante risposte non dobbiamo trovare per amare un dettaglio?

Abbiamo dato voce a quella donna muta e dolorante, quella Donna Vestita di Nero che Pirandello ci ha fatto intravedere solo dietro a quel cantone.” – Francesco Zecca

