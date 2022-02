Tale e quale show, il vincitore è Daniele Quartapelle

Tale e quale show, il vincitore è Daniele Quartapelle. Il cantante, ormai famoso per la sua interpretazione di Renato Zero ha portato a casa la vittoria dello spettacolo di prima serata di Rai Uno, condotto da Carlo Conti.

LA FINALE

L’ultima puntata è stata divisa in due parti. Nella prima ci sono state le otto esibizioni dei concorrenti che hanno interpretato i seguenti artisti: Antonella Ruggiero, Damiano dei Maneskin, Biagio Antonacci, Edith Piaf, Bruce Springsteen, Adele, Fabrizio De André ed Edoardo Bennato.

I vincitori della prima fase sono passati alla seconda parte del programma, al minitorneo insieme ai vincitori delle tre puntate precedenti (Igor Minerva-Claudio Baglioni, Daniele Quartapelle-Renato Zero e Gianfranco Lacchi-Gianni Morandi) e alla vincitrice della prima edizione del 2019 (Veronica Perseo-Lady Gaga). Sono stati in cinque a confrontarsi nella sfida finale.

Per l’ultima puntata ci sono stati due giudici speciali: l’attore e regista Leonardo Pieraccioni e l’attore Ubaldo Pantani che vestirà i panni del maestro Giovanni Allevi. Affiancheranno la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

IL DIETRO LE QUINTE

Fondamentale per la riuscita di un varietà come “Tale e Quale Show”, il dietro le quinte, composto da un team di professionisti che segue con passione e competenza tutti i protagonisti del programma che, per arrivare al “risultato finale”, si mettono letteralmente nelle mani di costumisti, truccatori, parrucchieri e dei vocal coach, oramai divenuti volti noti al grande pubblico: Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, insieme alla “actor coach” Emanuela Aureli.

