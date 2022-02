Tomaso Trussardi brand ambassador della Motor Valley dell’Emilia-Romagna

Tomaso Trussardi brand ambassador della Motor Valley dell’Emilia-Romagna. L’imprenditore, marito per dieci anni della showgirl Michelle Hunziker, è impegnato in vista della terza edizione della kermesse che si aprirà ufficialmente a Modena il primo luglio. Proprio il crescente impegno in Emilia sarebbe une delle cause della rottura della coppia.

Il giovane Presidente di una delle case di moda più famose d’Italia (fondata dal nonno Dante nel 1911) è, con Massimo Bottura, il nuovo ambasciatore della Terra dei Motori emiliano romagnola e del suo festival a cielo aperto, il Motor Valley Fest, la cui terza edizione si aprirà ufficialmente a Modena il prossimo 1 luglio. Da sempre amante delle 4 ruote (il padre Nicola ed il nonno Dante erano appassionati alfisti), Tomaso scende spesso in pista (ha frequentato le migliori scuole di guida) ed è un profondo conoscitore dei motori e della meccanica, che ha studiato approfonditamente.

Molto conosciuto nell’ambiente delle case automobilistiche e degli appassionati di automobili da corsa e vintage, Trussardi metterà a disposizione della Motor Valley dell’Emilia Romagna la sua esperienza e creatività per nuovi progetti di valorizzazione.

Trussardi è anche la mente dietro al progetto Restomod, che verrà presentato ufficialmente al Motor Valley Fest e che ruota attorno al rifare il trucco, attualizzandola, a una vettura “del vecchio corso”. Per questa operazione -che non poteva che nascere una sera d’estate con le gambe sotto a una tavola imbandita in Romagna- e che segue la tendenza di personalizzare vetture del recente passato, cercando di attualizzarle nella tecnologia, Tomaso ha scelto una supercar emiliana, coinvolgendo nel restyling la filiera di artigiani e tecnici specializzati della Terra dei Motori emiliano romagnola, ma anche aziende di altri territori italiani che operano all’insegna del miglior artigianato nell’automotive.

Non solo, in collaborazione con Dallara è nata la Tomaso Trussardi’s custom Dallara Stradale, una special edition della supercar creata dall’azienda parmense su indicazioni dell’imprenditore milanese, con interni personalizzati e carrozzeria di una particolare tinta marrone, sul cui cofano svetta il levriero che da quasi cinquant’anni contraddistingue tutti i prodotti Trussardi.

