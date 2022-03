Al via il corso “Economia Domestica 4.0: Donne e Denaro”

Nuova Didactica Scuola di Management e Fondazione Marisa Bellisario Emilia-Romagna, in collaborazione con Confindustria Area Emilia Centro, lanciano un corso dedicato a tutte le donne che desiderano monitorare il proprio bilancio familiare e personale, in un momento in cui il mondo economico e finanziario parla spesso linguaggi tecnici difficili da comprendere.

Si tratta di un corso online che ha come obiettivo quello di aiutare le donne che vi parteciperanno nella conoscenza e nella capacità di amministrare le finanze domestiche, al fine di potersi muovere in autonomia attraverso quei concetti non sempre facili da assimilare: redigere un budget personale e familiare in modo semplice ed efficace, stanziare le risorse necessarie al raggiungimento di obiettivi definiti, gestire in modo efficace le entrate, le uscite e i risparmi.

“Abbiamo volentieri organizzato questo percorso” afferma Emanuela Pezzi, Direttore Generale di Nuova Didactica, “perché siamo fermamente convinti che con la formazione e con l’innalzamento delle competenze e delle conoscenze si possa puntare ad una società più consapevole con persone capaci di lavorare alla costruzione del proprio futuro personale che professionale”.

Molto spesso, infatti, sono le donne a pagare le conseguenze delle scarse conoscenze finanziare, e questo comporta anche la loro esclusione dalle decisioni economiche in ambito famigliare; considerato che questa situazione di fragilità e disagio può tristemente evolvere verso forme latenti di violenza domestica da parte di chi detiene il potere economico in famiglia, questo progetto “Donne e Denaro” è pensato anche per donne che vivono questo genere di situazioni

“Obiettivo importante di questo corso vuole essere, inoltre”, aggiunge Susanna Zucchelli, coordinatrice della Fondazione Marisa Bellisario Emilia-Romagna, l’acquisizione della capacità di condivisione dell’obiettivo economico e finanziario all’interno della propria famiglia e la volontà di tutti i componenti di raggiungerlo insieme”.

Il corso sarà gratuito per tutte le partecipanti e partirà l’ultima settimana di marzo; saranno quattro lezioni, della durata di due ore ognuna nel tardo pomeriggio, in modalità online, per facilitare la conciliazione dei tempi casa-lavoro delle donne interessate a partecipare.

La docente, collaboratrice di Nuova Didactica, è Angelica Ferri Personali dottoressa Commercialista, Revisore Contabile, specializzata in diritto bancario e commerciale e nella gestione finanziaria delle aziende.

Fondazione Marisa Bellisario è una associazione di donne manager e attive nelle istituzioni, che operano in tutti gli ambiti della società, che si pone l’obiettivo di supportare le donne nel loro percorso di crescita professionale e sociale, attraverso attività e iniziative di dialogo e confronto con aziende ed istituzioni. On. Lella Golfo è la fondatrice e Presidente della Fondazione.

IL CORSO

OBIETTIVI

Acquisire conoscenze su come redigere un budget personale e familiare in modo semplice ed efficace,

gestire e stanziare le risorse necessarie al raggiungimento dei tuoi obiettivi, gestire in modo efficace le

entrate, le uscite e i risparmi. Condividere l’obiettivo all’interno della propria famiglia e agire tutti insieme

per raggiungerlo. Apprendere le giuste strategie per redigere il tuo budget personale e familiare.

DESTINATARI

Il corso si rivolge a tutte le donne che desiderano monitorare il proprio bilancio familiare e personale.

CONTENUTI

• Finanza domestica: come leggere un estratto conto

• Ottimizzare le entrate, risparmiare senza disperdere i soldi

• Il rapporto rischio/rendimento visto sotto varie sfaccettature e declinato su molteplici ambiti della

propria vita.

• Il debito: differenze tra debito buono e cattivo

• Carta di credito come utilizzarla

• Strumenti efficaci di risparmio

• Come siamo tracciati

• Le segnalazioni

• La centrale dei rischi: come leggerla e come tutelarsi

DATE

23 e 30 marzo, 6 e 13 aprile 2022

Orario 17.00 – 19.00

Gli incontri si svolgeranno su piattaforma online: i partecipanti dovranno essere in possesso di un pc e buona

connessione internet. A conferma del corso verrà inviato un link per accedere al corso.

DOCENTE

Angelica Ferri Personali – Dottore Commercialista, Revisore Contabile. Specializzata in diritto bancario e

commerciale e nella gestione finanziaria delle aziende. Consulente aziendale in area fiscale e tributaria.

Per iscrizioni: inviare la scheda di iscrizione a seghedoni@nuovadidactica.it

L’iscrizione al corso è gratuita

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017