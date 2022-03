Camion perde il carico, chiusa la statale 468 tra San Giovanni e Crevalcore

Camion perde il carico, chiusa la statale 468 tra San Giovanni e Crevalcore. A causa della presenza sul piano viabile del carico disperso da una mezzo pesante, è temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Crevalcore, la strada statale 568 Var al km 4,286 a S. Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna.

La chiusura si è resa necessaria per consentire la rimozione del materiale e la pulizia del piano viabile in piena sicurezza.

Il percorso alternativo per chi viaggia in direzione Crevalcore, prevede l’inversione di marcia mediante la rotatoria ‘Le Budrie’ (km 5,000).

Nessuna modifica alla circolazione invece per i mezzi che viaggiano in direzione Bologna.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

