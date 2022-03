Cerca la persona che l’ha investita in bici e chiede aiuto ai social

CARPI- E’ stata investita da una bicicletta mentre percorreva a piedi via Bollitora: in zona Santa Croce, Carpi.

E’ successo, sabato 26 marzo intorno alle 11, a una giovane originaria di Castelnovo ne’ Monti (in provincia di Reggio Emilia) e residente a Carpi. Sul momento la ragazza non avrebbe accusato dolori particolari- tanto da non richiedere le generalità del ciclista- ma, una volta tornata, le sue condizioni fisiche sarebbero peggiorate.

La donna ha quindi deciso di denunciare quanto accaduto sui social: ” Sabato, intorno alle 11, sono stata investita da una bici su via Bollitora in zona Santa Croce. Sul momento stavo bene e non ho pensato di chiedere le generalità, successivamente però ho riportato danni fisici- ha scritto la ragazza- Pur ricordando la persona in questione e la sua compagna in bici non saprei come informarli dell’accaduto .Chiedo a qualcuno, se era di passaggio e ha visto qualcosa, di contattarmi in privato. Lo stesso vale per l’interessato che mi ha investita”.

Sembrerebbe che la giovane abbia fatto refertare le sue condizioni e chiesto alla poliza locale di controllare le telecamere presenti in zona.

La speranza è che il responsabile, leggendo il suo appello, possa farsi avanti mettendosi in contatto con la ragazza.

