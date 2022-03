Chiude in centro parte di via Mazzini, il corso di San Felice, per tre giorni

Chiude in centro parte di via Mazzini, il corso di San Felice, per tre giorni.

A San Felice sul Panaro, dal 28 al 31 marzo 2022, dalle 8.30 alle 18, è istituito un divieto di transito e sosta con rimozione in via Mazzini, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Roma e l’intersezione con via Risorgimento, per intervento di allacciamento alla rete idrica.

Lo rende noto il Comune

