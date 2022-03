Francesca Michielin, cantante, scrittrice e conduttrice, domenica a Modena

Dopo aver fatto vibrare di emozioni il pubblico con la sua musica, Francesca Michielin debutta come scrittrice. Anche se, ben prima dell’arrivo in libreria, si è sempre cimentata con le parole sia in versi che attraverso le canzoni per esplorare la propria interiorità. A ventisette anni, di cui un decennio al servizio della carriera da cantautrice e polistrumentista, è pronta a fare il grande salto. Il 2022 per lei rappresenta lanci nel vuoto pieni di coraggio, come ha dimostrato sul palco del Festival di Sanremo dirigendo l’orchestra per il brano di Emma Marrone.

Francesca Michielin propone il romanzo “Il cuore è un organo” (Mondadori) al pubblico di Forum Eventi domenica 27 marzo alle 17.30: qui esplora tre storie di donne legate alla musica, capaci d’incontrarsi e scontrarsi. Le protagoniste sono Verde, una giovanissima cantautrice all’apice del successo, e Regina, vecchia gloria della musica leggera ritiratasi dalle scene ormai da decenni. E poi c’è Anna, che le ha fatte incontrare. Queste donne fanno parte di generazioni completamente diverse tra loro, ma ciò che le accomuna è la passione per la musica e, al tempo stesso, un profondo dolore. Un’amicizia nata un po’ per caso e che si trasforma, giorno dopo giorno, in una rivoluzione sotterranea lenta ma inarrestabile destinata a cambiarle per sempre. E a far accettare il fatto che talvolta, proprio quando nulla si spiega più, quando nulla è più incasellabile e ordinato, proprio allora, tutto inizia ad avere improvvisamente senso.

