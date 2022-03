Guasto acqua in via Manzoni, disagi per utenti e traffico veicolare

L’Amministrazione comunale di Carpi informa che in via Manzoni si è verificato un guasto alla condotta idrica: i tecnici AIMAG sono già al lavoro, si prevedono disagi sia per l’utenza della zona, sia per il traffico veicolare.

