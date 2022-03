Incendio al campo nomadi, in fiamme alcuni fabbricati in legno

MODENA – Intorno alle ore 20.45 della serata di ieri, giovedì 17 marzo, un incendio si è sviluppato all’interno del campo nomadi in via Bellaria, a Modena, nelle vicinanze dello svincolo per la complanare. In particolare, hanno preso fuoco alcuni fabbricati in legno presenti all’interno del campo nomadi. Sul posto, per spegnere le fiamme e per gestire la situazione, sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Non sono segnalati feriti.

