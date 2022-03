Lascia l’auto sulla Circonvallazione mentre si rifanno le strisce

Giovedì sera in via Circonvallazione, in prossimità della ex sede della Cassa di Risparmio, a Mirandola, la Polizia locale ha proceduto alla rimozione di un veicolo Fiat Panda di colore rosso, in sosta irregolare, che ostacolava le programmate operazioni di rifacimento della segnaletica orizzontale.

Il proprietario può prendere contatto al 0535 611039 – 800197197 per la restituzione.

