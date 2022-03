Le basi della robotica spiegate con i Lego: corso per ragazzini dai 7 ai 14 anni

Le basi della robotica spiegate con i Lego: corso per ragazzini dai 7 ai 14 anni. Cos’è la robotica? A cosa serve l’automazione? Come si fa a programmare? Risponde in maniera semplice e comprensibile a queste e molte altre domande, anche grazie all’utilizzo dei Lego, il laboratorio gratuito di Robotica facile per bambini e ragazzi da 7 a 14 anni in programma sabato 26 marzo, dalle 15 alle 17.30, alla Palestra digitale Makeitmodena di strada Barchetta 77. È già possibile iscriversi all’appuntamento, che sarà replicato anche sabato 30 aprile e sabato 21 maggio, contattando l’associazione di promozione sociale Modi all’indirizzo mail info@associazionemodi.it. L’iniziativa è organizzata dalla stessa aps in collaborazione con il Comune di Modena, il Quartiere 4 e la Palestra digitale.

La robotica, con tutti i suoi potenziali sviluppi, sta entrando sempre più nella quotidianità e capire e affrontare questa affascinante branca della tecnologia è lo scopo del progetto destinato ai ragazzi. Il laboratorio prevede infatti un incontro in cui i partecipanti possono sperimentare il processo mentale e tecnico alla base della robotica tramite l’utilizzo dei Lego WeDo, dove i famosi “mattoncini” prendono vita ed eseguono movimenti, anche complessi. In questo percorso, oltre alla fase di costruzione di piccoli ma funzionanti robot, i ragazzi apprendono il funzionamento di componenti come motori e sensori di vario tipo.

Approfondimenti online (www.associazionemodi.it/ roboticafacile).

