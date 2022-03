Mascherine e green pass, sanzionate mille persone in tre mesi nel Modenese

Mascherine e green pass, quarantene violate e bar non a norma, sanzionate mille persone in tre mesi nel Modenese. Da quando sono entrate in vigore le nuove norme sul green pass rafforzato e i limiti a tutta una serie di attività per per chi non è vaccinato, nella mostra provincia sono stati più di 69 mila i controlli effettuati delle forze dell’ordine.

Da dicembre a oggi sono state elevate 986 sanzioni, soprattutto per lo scorretto uso della mascherina, che ad esempio in tante manifestazioni di protesta no vax non veniva utilizzata. Oppure sui mezzi pubblici di trasporto come autobus oppure treni: per le mascherine sono state 756 le persone sanzionate.

i controlli riguardanti il Green Pass hanno trovato 230 persone non in regola, quasi quante quelle sorprese a spaso invece di stare in quarantena, che sono state 198.

Non solo mascherine e green pass

Per quanto riguarda i bar e i locali pubblici, sono stati 6685 gli esercizi controllati in tre mesi, in 85 di questi casi i titolari sono stati sanzionati, mentre sono circa 80 gli episodi in cui è stata disposta la chiusura temporanea dell’attività stessa.

