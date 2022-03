Nasce The Sport Light, una nuova voce nel panorama dell’informazione sportiva

Oltre allo sport locale, che dallo scorso settembre ha iniziato a comparire con continuità e coerenza sulle nostre pagine, Sul Panaro srl – inteso come editore, in questo caso – da alcuni giorni è entrato nel panorama del giornalismo sportivo nazionale attraverso un nuovo prodotto originale che ha acceso il proprio sito lo scorso 5 marzo: si tratta di The SpoRt Light (www.thesportlight.net), testata di approfondimento, critica e politica sportiva iscritta nel Registro nazionale stampa periodica presso il Tribunale di Modena.

Ideatori e realizzatori della testata sono il giornalista professionista aretino Francesco Caremani – che ne è il direttore responsabile – e il collega Lorenzo Longhi, sanfeliciano e già, a suo tempo, tra i fondatori di Sul Panaro che oggi, attraverso la società editrice, supporta The SpoRt Light in alcuni aspetti burocratici.

Ma cos’è The SpoRt Light? “Si tratta di una testata che abbraccia la filosofia dello slow journalism – spiega Caremani, già collaboratore di alcune delle più importante testate nazionali – e lo applica al giornalismo sportivo. Abbiamo scelto la nostra strada: non il tamburo battente delle notizie, ma un giornalismo più riflessivo e analitico. Nello specifico significa che, ogni settimana, The SpoRt Light si occupa di un argomento trattato monograficamente attraverso tre articoli longform che lo analizzano sotto diversi punti di vista: è un giornalismo sportivo che rispetta la complessità e la rende rigettando ogni tipo di ragionamento di fazione. Assieme alle monografie, The SpoRt Light ospita ogni martedì una rubrica intitolata Stielike, che ripercorre ciò che c’è stato di buono, di brutto e di cattivo nella settimana appena trascorsa, e ospita ogni giovedì gli interventi di alcuni importanti columnist che hanno deciso di accompagnarci e della cui collaborazione siamo onorati. Scrivono ad esempio per noi la campionessa olimpica di ciclismo ed ex candidata alla presidenza del Coni Antonella Bellutti, che cura la rubrica “Il sesto cerchio”, lo storico dello sport Nicola Sbetti (“A gamba tesa”) e Guglielmo De Feis, docente di cultural intelligence presso il centro tecnico di Coverciano”.

Al sabato, alle 9.15, la settimana di The SpoRt Light viene riassunta in una newsletter nella quale trovano cittadinanza, oltre ai riassunti delle monografie e ai lanci delle rubriche, anche un’antologia degli articoli sportivi (ma anche libri, podcast, serie) giudicati interessanti e alcuni annunci di lavoro in ambito sportivo. Un prodotto completo, insomma, con una propria filosofia decisamente caratterizzante.

Anche il modello di business è diverso da gran parte di quelli di altre testate sportive. “Lavorando sull’analisi piuttosto che sul minuto per minuto, non siamo interessati a comparire primi sui motori di ricerca e abbiamo scelto di non ospitare pubblicità. Non lavoriamo sui grandi numeri ma su un’idea di community che faccia massa critica: per questo che The SpoRt Light è a pagamento, ma abbiamo scelto di offrire pacchetti a prezzi popolari. Ci sono tre piani disponibili, tutti annuali: 30 euro, 54 euro e 72 euro annui, piani che danno diritto a differenti opportunità (https://www.thesportlight.net/abbonati). Anche questa è una scelta”.

Ci si abbona a questo link (https://www.thesportlight.net/abbonati) attraverso la piattaforma tedesca Steady, che cura l’aspetto amministrativo ed è una garanzia in termini di sicurezza dei pagamenti e di privacy. The SpoRt Light ha di fatto una doppia sede ad Arezzo e nella Bassa modenese: “Io e Lorenzo Longhi abbiamo condiviso una parte del nostro percorso professionale sin da quando, vent’anni fa, collaboravamo entrambi per la rivista ControCampo, un settimanale che nasceva allora dalla omonima trasmissione di Mediaset. La stima è proseguita nel tempo sino a quando, un paio di anni fa, abbiamo pensato al progetto. La gestazione è stata lunga, ma ora eccoci qua, anche per una questione di coerenza: se si critica un certo giornalismo sportivo, bisogna almeno provare a proporre qualcosa di diverso”.

