Per il campo della Asd novese arrivano la porte da calcio

ASD Novese ha terminato da poco l’allestimento dell’area verde a fianco del campo sportivo “Uber Chiari” con le porte da calcio acquistate dal Comune. Finalmente ragazzi e ragazze potranno tornare a giocare a calcio in un’area attrezzata ad ingresso libero e gratuito.

“Un’importante occasione di riutilizzo di uno spazio a favore dei più giovani” spiega l’assessore allo Sport Alessandro Fracavallo “Sono felice di poter dare ai ragazzi di oggi la stessa opportunità che avevano i “meno giovani” come me con lo storico “campo vecchio”. Un’area verde dove poter giocare, incontrarsi e divertirsi con l’ulteriore vantaggio di essere all’interno di un centro sportivo dotato di bar, servizi igienici e pieno di altre offerte sportive. Grazie quindi alla Novese per la gentile collaborazione e buon gioco a tutti!”.

