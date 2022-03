Scontro frontale a Rivara, una signora resta ferita

SAN FELICE SUL PANARO – Una signora di circa 50 anni è rimasta ferita, in modo non grave, in un incidente stradale avvenuto a San Felice, uno scontro frontale a Rivara.

E’ successo la mattina di venerdì 25 marzo, attorno alle 8 e mezzo all’incrocio tra via Grande e via Villa Gardè, all’altezza della Valpa, alle porte della frazione Rivara di San Felice.

La donna era alla guida della sua Ford Fiesta e viaggiava da Pavignane verso Rivara quando, per cause da accertare, ha impattato frontalmente contro la Citroen di un 55enne che proveniva dalla direzione opposta.

L’impatto è stato pesante: le due automobili hanno subito grossi danni e uno degli pneumatici di un’auto si è sganciato finendo lontano. Per fortuna non stava passando nessuno in quel momento.

La donna ha dovuto ricorrere al sostegno dei sanitari ed è stata portata in ospedale a Mirandola. Illeso l’altro automobilista coinvolto.

Sul posto due pattuglie della Polizia Locale Area Nord per i rilievi e la viabilità.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017