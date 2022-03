Strage di Bologna, Sonia Zanotti presenta il libro autobiografico e quei «Trenta secondi che mi han cambiato la vita»

Martedì 22 marzo 2022 alle ore 20:30 presso il PAC V.le di Vittorio n.30. Posti limitati –Green Pass

Sonia Zanotti, la ragazzina altoatesina sopravvissuta alla strage di Bologna si racconta in un libro. «Stavo mangiando un panino, poi lo scoppio, e gli schiamazzi sono diventati grida»

Ci sono fatti di cronaca che entrano nella storia di un Paese. La strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 è uno di questi, e il trovarsi al cospetto di chi quel giorno lo ha vissuto in prima persona fa toccare con mano quella che per l’Italia è una ferita ancora aperta e che dovrà essere considerata tale almeno finché non saranno individuati tutti i colpevoli e sarà fatta giustizia. Sonia Zanotti era una bambina quando si è trovata davanti a uno di quei momenti che determinano una vita.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017