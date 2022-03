Supermarket vuoti, tra sindrome di accaparramento e sciopero dei Tir

Supermarket vuoti: è la lugubre scena che si sono trovato davanti i cittadini che sabato sono andati a fare la spesa in alcuni negozi della grande distribuzione. Le immagini hanno fatto il giro del web, rinfocolando il fenomeno.

Ma cosa è successo? Perchè scaffali e alcuni supermarket vuoti?

Il primo problema è quello degli approvvigionamenti, ma non perché scarseggiasse qualcosa. Infatti era stato annunciato uno sciopero degli autotrasportatori, che da lunedì prossimo avrebbe bloccato tutti i rifornimenti del paese per almeno due settimane. Quindi, chi temeva di restare senza cibo da lunedì, è andato a fare la spesa sabato. Anche aizzato da certi vocali allarmistici che giravano su Whastapp.

Ma non c’erano solo gli anticipatari della spesa. C’era chi ha paura dell’aumento dei prezzi dovuto alle conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina. Se l’inflazione galoppa come abbiamo visto per i prezzi della benzina, ciò che oggi costa 1 euro potrebbe costare 1,50 euro domani, se non di più.

E poi, sì, anche l’incertezza del futuro, che scatena l’istinto atavico all’accaparramento, come abbiamo visto anche recentemente con il caso del lievito durante il lockdown: si svaligiavano i supermercati per farne scorta, per paura di rimanere senza pane.

Così, anche a Mirandola sabato sera si vedevano corsie vuote, o all’Iper di Ferrara dove si va a fare “la spesa grossa” si è contingentato l’acquisto di alcuni beni, per limitare l’accaparramento. Cosa che comunque non ha aiutato a lasciare qualcosa sugli scaffali.

