Torna la pioggia sulla Bassa, attesa grossa perturbazione da mercoledì

Torna la pioggia sulla Bassa, attesa grossa perturbazione da mercoledì. Tregua dalla siccità che da più di tre mesi non vede cadere una pioggia di dimensioni adeguate sui nostri terreni. Da mercoledì prossimo le previsioni vedono finalmente arrivare l’acqua.

Dopo un marzo che sul finire è sembrato davvero primaverile, aprile esordisce in modo del tutto diverso. E pioverà almeno per tutto mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.

Le temperature restano quelle primaverile, con le minime non più basse dei 3 gradi e le massime.

Commenta il meteorologo di San Prospero Alessandro Bruscagin: “Quasi sicuramente mercoledì transiterà una perturbazione vera e propria. Piogge in arrivo quindi sulle nostre assetate lande. Il peggioramento di mercoledì potrebbe dare il via ad una fase finalmente più piovosa anche nei giorni successivi”. E osserva: “Per colmare il deficit idrico che abbiamo accumulato servirebbero almeno 15 / 20 perturbazioni con la P maiuscola. E spero vivamente che arrivino entro metà giugno, perché poi l’estate busserà alla porta. E l’estate degli ultimi decenni è praticamente impossibile che sia capricciosa, fresca e temporalesca. Per lo meno a Sud del fiume Po”.

