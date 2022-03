Vasto incendio a Prignano: distrutti 7 ettari di sottobosco e boscaglia

PRIGNANO- Sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento del vasto incendio (circa 7 ettari, la sua estensione) che dal primo pomeriggio di venerdì 11 marzo sta interessando il territorio di Prignano, in località Casalcicogno.

A seguire in prima persona le operazioni di spegnimento è intervenuto, tra gli altri, il sindaco Mauro Fantini che commenta: “Ringrazio tutti i vigili del fuoco intervenuti, compresi quelli volontari, e le forze dell’ordine. Il loro pronto intervento, in una zona particolarmente impervia (tanto che è stato necessario anche l’uso di un elicottero), è stato fondamentale per evitare che le fiamme si estendessero maggiormente. Le fiamme, per fortuna, si sono sviluppate in una zona calanchiva dove non ci sono case abitate. Ciò che è andato in fiamme è quindi sottobosco e boscaglia”.