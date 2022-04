A Mirandola e dintorni arrivano le raccomandate da andare a ritirare fino a Modena

A Mirandola e dintorni arrivano le raccomandate da andare a ritirare fino a Modena. Accade in questi giorni, e il mittente è l’azienda sanitaria Ausl modenese.

Sulle prime chi le sta ricevendo ha pensato che potesse essere una comunicazione riguardo la vaccinazione anti Covid. Proprio in questi giorni stanno partendo le notifiche di avvio del procedimento di sanzione per l’inadempienza vaccinale. Tra gli ultracinquantenni, nella nostra provincia sono 20 mila i modenesi non vaccinati contro il Covid per il quale sono previste le multe. Ma questa comunicazione la manda l’Agenzia delle Entrate, invece le raccomandate che stanno arrivando in questi giorni a Mirandola e dintorni e che sono da andare a ritirare a Modena le manda Ausl.

Si tratta di verbali di accertamento che Ausl di Modena sta spedendo attraverso Mediacom, un servizio dell’ospedaliera e che riguardano le visite prenotate e non disdette, che bisogna pagare.

Da qualche tempo, infatti, se non ci si presenta alla visita sanitaria che si era prenotato, va comunque pagata. E l’Ausl i soldi li chiede perchè si tratta di cifre molto importanti. Nel 2017, quando fu avviata la nuova normativa, in appena sei mesi si raccolse mezzo milione di euro in questo modo.

Anche stavolta l’Ausl chiede il denaro che le spetta, solo che lo fa con ritardo, visto che un po’ tutto è stato fermato o rallentato dal Coronavirus. Così, ai cittadini in questi giorni si chiede conto di fatti avvenuti tre anni fa, visite che erano state prenotate e a cui non ci si era presentati. Va pagato il ticket.

Ma due sono i problemi adesso: passato tutto questo tempo, è difficile per i cittadini ricostruire i fatti e ricordarsi di quella visita cui è stata data buca in ospedale. E i verbali vanno ritirati a Modena, in centro poi. Non proprio dietro l’angolo per noi della Bassa.

Vista la nostra situazione strade, e visto che nel 2022 si può comunicare prima di tutto col web, davvero una richiesta surreale.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017