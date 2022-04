Anche l’Università di Modena sarà alla Marcia per la pace di Assisi

L’Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore), che è parte di RUniPace, la Rete delle Università italiane per la Pace, iniziativa promossa dalla CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (www.runipace.org), aderisce alla Marcia Straordinaria PerugiAssisi della pace e della fraternità in programma il prossimo 24 aprile.

“Sarà una marcia contro la guerra in Ucraina e contro tutte le guerre che continuano a insanguinare il mondo.

Sarà una marcia per difendere le norme e i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite e nel diritto internazionale generato dalla Dichiarazione universale dei diritti umani.

Sarà anche l’occasione per costruire una nuova cultura della pace da praticare tutti i giorni, in ogni momento della giornata, prendendoci cura delle vite degli altri e delle altre e del pianeta, sempre, comunque e dovunque senza distinzioni”.

Sono queste le parole con cui RUniPace – che unisce ad oggi ben 63 atenei italiani, tra cui quello di Modena e Reggio Emilia – intende dare nuovo slancio all’impegno delle Università per la pace, invitando a camminare insieme sulla via del disarmo e della nonviolenza sulle orme di Francesco d’Assisi, di Giorgio La Pira, di Aldo Capitini, e di padre Ernesto Balducci.

Con la partecipazione alla Marcia Straordinaria PerugiAssisi, Unimore al fianco di Runipace intende promuovere e riaffermare la cultura della non violenza, del rispetto, dell’inclusione, della solidarietà e della condivisione, nel solco dei principi costituzionali di dignità della persona, libertà, giustizia e democrazia.

Sono state numerose le misure messe in campo da Unimore in favore di quanti e quante sono in fuga dall’Ucraina, sin dall’inizio del conflitto: un pacchetto di interventi straordinari per l’accoglienza, il supporto e il sostegno di studentesse, studenti e docenti, per consentire loro di continuare il proprio percorso di studio, formazione e ricerca, senza dimenticarsi di chi, già iscritto per l’A.A. 21/22 a un Ateneo del territorio per progetti di scambio internazionale, non può fare ritorno in patria.

Per ciò che riguarda i docenti, Unimore ha bandito cinque posizioni per visiting professor, dell’importo di 12.000 euro l’una per la durata di 4 mesi.

Per studentesse e studenti, invece, Unimore ha messo a disposizione 10 borse di studio del valore da 3 mila euro ciascuna. Alla borsa di studio è associato l’esonero dal pagamento delle tasse per i corsi universitari.

Sul sito di Unimore è inoltre presente una specifica sezione (www.unimore.it/runipace/) che fornisce approfondimenti, in costante aggiornamento, sul conflitto russo-ucraino.

Alla marcia prenderà parte il Prof. Thomas Casadei, delegato alla comunicazione di Ateneo e referente per Unimore – insieme al Prof. Claudio Baraldi – del Network delle Università per la Pace.

