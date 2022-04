Cade nel canale a San Felice, ricoverato per ipotermia

SAN FELICE SUL PANARO – E’ ricoverato in ipotermia, ma sano e salvo, il 42enne che domenica attorno allora di pranzo, è caduto in un canale pieno d’acqua che costeggia via Imperiale, nel comune di San Felice sul Panaro.

Il 42enne, originario di Bondeno, era alla guida della sua Polo quando è uscito fuori strada, per motivi ancora da accertare. Altri mezzi non ne sono stati coinvolti. La Polo ha tagliato la curva andando a finire nel canale, che in quel momento era pieno di acqua.

Per recuperare il mezzo sono intervenuti i pompieri.

Rilievi a cura della Polizia locale dell’Area Nord.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017