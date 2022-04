Carpi. Organizza un flash mob in piazza Martiri per chiedere la mano della fidanzata

CARPI- Una proposta di matrimonio in grande stile in piazza Martiri, a Carpi, con tanto di flash mob e un gruppo di ballerini che ha creato una coreografia indimenticabile: ad architettare tutto è stato Emiliano Ciucci, che ha deciso di chiedere così la mano della sua Costanza in modo speciale.

Per la romatica impresa Emiliano si è fatto aiutare dalla scuola di danza della Patria e dall’insegnante Mimma Cusmano: che ha diretto la performance di mercoledì 20 aprile.

La coppia aveva già fissato la data del matrimonio per sabato 23 aprile in municipio, ma lo sposo non aveva ancora fatto una vera e propria proposta.

“A dire il vero – ha raccontato il futuro sposo Emiliano alla stampa locale– inizialmente era stata lei a chiedere di sposarci alcuni mesi fa e abbiamo iniziato a organizzare il matrimonio. Ma poi ho iniziato a pensare a un modo memorabile per farle la proposta, e siccome Costanza mi mostra spesso dei video di flash mob ho pensato di organizzargliene uno io”.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017