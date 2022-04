Centauro resta ferito in un incidente su via degli Estensi a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Centauro resta ferito in un incidente su via degli Estensi a San Felice. E’ accaduto martedì, poco prima delle 13. Il giovane, C.P. le iniziali, era appena partito da casa ed era a bordo della sua moto e percorreva via degli Estensi quando è stato colpito da una automobile che si era immessa sulla strada da via Canalino.

Il ragazzo è caduto in terra, il casco ha attutito il colpo ma la moto, cadendogli addosso, ha provocato problemi e dolori. Per accertamenti è intervenuta l’ambulanza. Non è in pericolo di vita.

