Eccellenza: San Felice ko allo scadere contro il Castenaso

di Simone Guandalini – Finisce con una doccia fredda, per il San Felice, la gara, valida per la 23esima giornata del Girone B di Eccellenza contro il Castenaso. La formazione bolognese, seconda in classifica alle spalle del Corticella, trova, infatti, il gol vittoria per l’1-0 finale in pieno recupero, al 93′, e beffa gli uomini di mister Rossi al termine di una partita combattuta in cui il pareggio sarebbe stato probabilmente il risultato più giusto. All’11’, ci prova il San Felice: Molossi calcia fuori dal limite dell’area. Al 27′, dopo un’altra occasione per Molossi, si vede il Castenaso: Monducci impegna Nutricato. Al 43′, protesta il San Felice per un presunto fallo di mano di Greco all’interno della propria area di rigore, ma l’arbitro lascia correre. Nella ripresa, ancora più equilibrata e per questo più avara di emozioni rispetto al primo tempo, il tecnico del San Felice viene espulso per proteste. Al 93′, poi, l’episodio che decide il match: Canova porta in vantaggio il Castenaso con una perfetta e imprendibile punizione, che beffa Nutricato. Tra le rivali del San Felice nella lotta salvezza, ko anche per Anzolavino e Vadese Sole Luna: largo successo, invece, per la Copparese contro la Vignolese (5-0).

Eccellenza, Girone B, risultati giornata 23:

Granamica – Argentana 7-0

Castelvetro Calcio – Virtus Castelfranco 3-1

Copparese – Vignolese 1907 5-0

Corticella – Anzolavino Calcio 2-0

Masi Torello Voghiera – S. Agostino 1-0

Medicina Fossatone – Vadese Sole Luna 3-1

San Felice – Castenaso Calcio 0-1 (93′ Canova)

San Felice: Nutricato, Roccato, De Battisti, Molossi, Rossi, Ambrosini, Haddaji (65′ Gjeci), Del Mastio, El Gourche (83′ Mendetta), Acanfora (57′ Diegoli), Manfredini. All. Rossi.

Castenaso Calcio: Aversa, Veronese (53′ Tedeschi), Bergamino, Canova (94′ Carofiglio), Greco, Meckhane, Bassoli, Monducci, Jammeh, Nanetti, Colli (64′ De Brasi). All. Gelli.

Arbitro: Ibrahim di Imola.

Ammoniti: Molossi (SF), Rossi (SF), Veronese (C), Canova (C), Greco (C). Espulso: Rossi (allenatore San Felice).

Eccellenza, Girone B, classifica:

Corticella 50

Castenaso Calcio 48

Granamica 45

Masi Torello Voghiera 42

Medicina Fossatone 42

Virtus Castelfranco 41

S. Agostino 34

Vignolese 1907 33

Castelvetro Calcio 32

San Felice 20

Vadese Sole Luna 19

Anzolavino Calcio 18

Copparese 15

Argentana 9

