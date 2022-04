FINALE EMILIA – La cronaca di Fabio Borghi (5M) e Andrea Rinaldi (5X) sulla lezione del cardinal Zuppi che si è svolta al liceo Morandi nei giorni scorsi.

Ecco l’articolo scritto dai due studenti che hanno moderato l’incontro

IL MORANDI A LEZIONE DI FUTURO

Lo scorso 1 aprile al Liceo l’assemblea di istituto sul conflitto in Ucraina con il cardinale Zuppi, il sottosegretario alla presidenza della Regione Baruffi e Chiara Cardoletti, dell”Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, UNHCR-Italia

Nonostante la paura ed il tentativo di scongiurare il dilagare della guerra, il conflitto che da più di un mese sta distruggendo l’est Europa è entrato nelle nostre vite, ci ha scosso gli animi impedendoci di voltarci dall’altra parte. Tuttavia ha scelto di divenire parte di noi attraverso la via della crescita e del dialogo: non con le armi bensì con la parola.

Si è svolta, nell’aula magna del Liceo Morandi di Finale Emilia in data 1 Aprile, la tanto attesa “lezione di futuro” per cui dirigente, docenti, rappresentanti d’istituto e studenti si sono a lungo spesi: l’occasione da tutti anelata per poter vivere la scuola come luogo di crescita e di confronto con le molteplici visioni della vita e della realtà, qui rappresentate dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, dal sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Davide Baruffi e da Chiara Cardoletti, rappresentante italiano dell’UNHCR.

L’evento, trasmesso in streaming ed ora disponibile sul canale youtube del liceo ha visto gli ospiti vestire i panni di maestri e dialogare con noi studenti sulle nostre domande riguardo alle origini, allo sviluppo e alle conclusioni che si possono trarre dopo un mese di continui ed incessanti scontri. A coronare l’incontro è stata la testimonianza di Uliana, ragazza ucraina del liceo con i genitori ancora in patria, la quale ci ha insegnato che il miglior antidoto a qualsiasi conflitto è lo smettere di odiare e di imparare ad essere, come ha ricordato l’arcivescovo Zuppi riferendosi all’ultima enciclica di Papa Francesco, Fratelli tutti.

Fabio Borghi (cl. 5M) e Andrea Rinaldi (cl. 5X)