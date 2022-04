“Il caffè della domenica” di Francesca Monari

Stagione Estiva 2022 – In Romagna il lavoro c’è.

Bagnini, lavapiatti, cuochi, baristi, camerieri con o senza esperienza cercasi!

Tutte le offerte le trovate qui: https://spiaggecervia.it/offerte-di-lavoro/

Ammonta a 200 euro il buono benzina che le aziende private potranno concedere nel 2022 ai dipendenti. Come si legge sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, si tratta di un voucher da spendere al distributore. A decidere se erogare i buoni saranno le singole imprese, che potranno poi dedurre la spesa. I buoni non concorrono alla formazione del reddito, sono quindi esentasse per chi li utilizza.

Bologna – 90 residenti salvano l’edicola di quartiere. L’iniziativa è nata dopo che la signora Pina che la gestiva è andata in pensione e, pur di non perdere quel luogo, un punto di riferimento che evidentemente andava oltre la vendita dei giornali, alcuni residenti hanno deciso di acquistare il negozio costituendo una Cooperativa. Un bell’esempio di lavoro di comunità.

Dal Ministero del Lavoro in arrivo importanti novità che estendono i diritti di lavoratrici e lavoratori. L’obiettivo è quello di promuovere la conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare a tutti i lavoratori che sono anche genitori e/o prestatori di assistenza, con l’intento di ottenere un’equa condivisione dei compiti tra uomini e donne promuovendo un’effettiva parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Tutti i dettagli sui congedi parentali, sull’indennità di maternità per le lavoratrici autonome e sui caregiver (prestatori di cure a familiari) li trovi sul sito: www.lavoro.gov.it

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017