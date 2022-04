La Polisportiva concordiese scende in campo per la pace

CONCORDIA SULLA SECCHIA – Anche la Pallavolo Concordiese scende in campo per la pace. La Polisportiva Concordiese ha infatti realizzato e distribuito alle squadre principali delle casacche prepartita con la scritta PACE, per unirsi al coro di chi vuole la fine del conflitto in Ucraina.

La dirigenza e le squadre hanno scelto questo messaggio simbolico per sensibilizzare gli appassionati della pallavolo sulla guerra in corso nel cuore dell’Europa e dare ulteriore voce alla richiesta di pace per la popolazione ucraina.

Il sindaco di Concordia, Luca Prandini, ringrazia la Polisportiva Concordiese per questo gesto che fa emergere un segnale di pace, solidarietà e fratellanza in un periodo così difficile, con una terribile guerra che sconvolge l’Europa.

