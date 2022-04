Mamma e figlioletto feriti nell’incidente stradale a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Mamma e figlioletto feriti nell’incidente stradale a San Felice. E’ accaduto giovedì attorno all’ora di pranzo, alle 13.30, quando, complice anche l’asfalto bagnato dalla pioggia, una Seat Ibiza condotta da una trentenne del posto ha preso male una curva in località Olmone, sulla strada che porta a Camposanto, e l’auto è prima finita addosso alla recinzione di una casa, poi si è ribaltata in un campo.

Poteva andare a finire molto peggio se mamma e figlio, un bambino di 4 anni, non avessero avuto le cinture di sicurezza e il seggiolino. Infatti i colpi presi dalla macchina sono stati fortissimi, e i due sono rimasti a testa in giù, ma saldi al loro posto, finché non sono arrivati i soccorsi.

Prima si è fermato un ragazzo, che ha provato ad aprire la portiera tra le lamiere accartocciate senza però riuscirci, poi altre tre persone si sono fermate per dargli manforte e sono riusciti a sfondare un finestrino per fare uscire la donna e il bambino, che piangeva terrorizzato.

Madre e figlio sono stati portati in ospedale a Mirandola per accertamenti, non sono in pericolo di vita

Non risultano altre vetture coinvolte. Sul posto per i rilievi due pattuglie della Polizia locale Area Nord, che hanno tenuto la circolazione a corsie alterne sulla Provinciale per circa un’ora e mezza.

