Mirandola, Ganzerli (Pd): “Centrosinistra sempre in prima fila per lo sport”

MIRANDOLA- Il capogruppo Pd Mirandola Roberto Ganzerli ribatte all’assessore Lodi sul tema sport, ribadendo la grande attenzione che le amministrazioni di sinistra hanno sempre avuto per il mondo sportivo mirandolese e chiede all’attuale Giunta

“Lo sport di massa e di base a Mirandola ha una storia straordinaria. Il merito è degli sportivi e dei tanti volontari che hanno fatto funzionare gli impianti, costruito decine di libere associazioni e promosso la cultura dello sport. Ma anche delle Amministrazioni di centrosinistra, che hanno sempre ascoltato e sostenuto il mondo sportivo mirandolese con impianti, contributi e servizi, affinché nessuno fosse escluso.

Lo sport di base per i mirandolesi non è stato mai abbandonato, contrariamente a quanto sostiene l’assessore Lodi. Capisco il desiderio di questa maggioranza di ritagliarsi la parte dei portatori della provvidenza: prima era tutto sbagliato, mentre adesso ogni cosa funzionerebbe perfettamente. Ma la storia e i fatti non si cancellano con un po’ di propaganda e quando si parla di storia, come di dialetto e tradizioni, bisognerebbe magari prepararsi meglio. Detto questo, ciò che preoccupa degli annunci è la fumosità degli indirizzi. I conti degli impianti l’Amministrazione dovrebbe già averli, senza bisogno di consulenze esterne pagate con altri soldi pubblici.

Come Partito democratico poniamo all’Amministrazione alcune domande le cui risposte crediamo interessino anche gli sportivi di Mirandola.

È importante sapere se gli impianti saranno messi a bando separatamente o per un unico gestore, quale considerazione avranno le meritevoli associazioni mirandolesi- se riceveranno una specifica attenzione o dovremo attenderci la calata di qualche soggetto esterno- e se associazioni e gestori saranno messi in concorrenza o saranno aiutati a collaborare fra loro.

Inoltre, non è chiaro se i costi che deriveranno dagli aumenti del prezzo dell’energia saranno coperti dall’amministrazione o saranno scaricati sui gestori. In altre parole, vogliamo sapere se questa amministrazione pensa di aumentare le risorse dedicate allo sport, oppure di tagliarle. Presto si saprà se per la Lega lo sport di massa e di base sia davvero una priorità”.