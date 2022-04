Mirandola, incidente in via Dosso. Auto finisce nel fossato

MIRANDOLA- Incidente stradale a Mirandola, in via Dosso, località Crocicchio Zeni: in prossimità del civico 23.

Sarebbero due le automobili coinvolte nel sinistro: una delle quali è uscita di strada, finendo nel fosso a bordo strada.

Dalle prime ricostruzioni l’auto finita fuori strada aveva messo la freccia per spostarsi all’interno della carreggiata rallentando la marcia, quando un’auto- con un giovane 20enne alla guida- l’avrebbe sorpassata e, nella manovra, l’avrebbe colpita in pieno. Sbattendola fuori strada.

Gli agenti della polizia locale di Mirandola sono ancora sul posto per i rilievi.

