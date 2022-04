Santa Caterina di Concordia, auto prende fuoco

Santa Caterina di Concordia, auto a fuoco, E’ successo sabato notte. I Vigili del fuoco sono stati chiamati alle 22.5 per intervenire in via Cappelletta, dove un’autovettura aveva preso fuoco.

E’ successo mentre il mezzo era in funzione. Il conducente, accortosi del principio di incendio, ha accostato. Ma la manovra brusca ha fatto finire l’auto nel fossato.

A parte i danni, il conducente è incolume

