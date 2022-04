Strage di Bologna. Sentenza di ergastolo per l’ex terrorista Paolo Bellini

Condanna all’ergastolo, con un anno di isolamento diurno, per Paolo Bellini. E’ questa la sentenza della Corte di assise, arrivata dopo poche ore di Camera di consiglio, per la strage di Bologna del 2 agosto 1980: la bomba esplosa in stazione che provocò 85 morti e 200 feriti.

Per l’accusa Paolo Bellini- ex Avanguardia nazionale, oggi 68enne- è il quinto attentore. In concorso con i Nar condannati in definitiva, Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini e, in primo grado, Gilberto Cavallini.

Bellini è stato imputato dopo che la Procura generale ha rivendicato l’inchiesta sui mandanti. Accusando, da morti, quindi non processabili, il capo della P2 Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D’Amato e Mario Tedeschi.

“42 anni dopo, le tante sofferenze, le battaglie dei familiari delle vittime e i silenzi dello Stato la verità diventa storia.

“I nostri occhi- conclude il primo cittadino- sono gonfi di lacrime”. La Strage di Bologna fu la tappa atroce di un disegno eversivo, frutto della collaborazione tra estrema destra e apparti deviati dello Stato. Un filo nero riconosciuto- ha dichiarato il sindaco di Bologna Matteo Lepore- C’era un’organizzazione finanziaria che i mandanti avevano costruito per alimentare la strategia della tensione. La democrazia italiana venne fatta a pezzi. Ora è scritto nelle sentenze dei tribunali”.

