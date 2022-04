Vaccinazioni pediatriche, mercoledì webinar di esperti aperto alla cittadinanza

Proteggere e valorizzare la comunicazione corretta delle vaccinazioni ai bambini: perché, quando e come somministrarle. In occasione della Settimana mondiale delle vaccinazioni promossa dall’Oms, mercoledì 27 aprile dalle 18 alle 19.30 si terrà il webinar aperto a specialisti e al pubblico e organizzato dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) dell’Emilia-Romagna che ha appena rinnovato il proprio Consiglio Direttivo. Interverranno esperti pediatri, immunologi e infettivologi con gli obiettivi di spiegare ai genitori il valore delle vaccinazioni, sia nei bambini senza patologie di base sia in quelli fragili, e di rovesciare le principali fake news che ancora dilagano sul web e tramite il passaparola.

Come spiega la presidente di Sipps Emilia Romagna, professoressa Susanna Esposito, che è anche Responsabile del Tavolo Tecnico Malattie Infettive e Vaccinazioni della Società Italiana di Pediatria, nonché Direttrice della U.O.C. Clinica Pediatrica all’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma e professoressa ordinaria di Pediatria all’Università di Parma, “quello di mercoledì è il primo evento organizzato dal nuovo Consiglio direttivo della Sipps Emilia-Romagna e non a caso abbiamo scelto il tema della vaccinazioni, non solo Covid, in età pediatrica: purtroppo è diffusa e continua a diffondersi moltissima disinformazione. Nel webinar, che è rivolto non solo a pediatri, igienisti, infettivologi, medici di medicina generale, infermieri, assistenti sanitari, ma anche alla cittadinanza, cercheremo di spiegare l’importanza dei vaccini e proveremo a rispondere in modo chiaro e fruibile alle principali questioni relative al tema. In particolare, sarà presente una mamma di IoVaccino, la nota community per la promozione dell’informazione sui vaccini pediatrici, che illustrerà la propria esperienza”.

Nel 2020 in Italia si è registrato un calo della copertura di quasi l’1% per la poliomelite a 24 mesi e di -1,7 % per la prima dose di morbillo e un calo generale delle coperture per le vaccinazioni in età prescolare e dell’adolescente. Su indicazione del Ministero della Salute, le Regioni hanno attivato iniziative finalizzate al recupero delle lacune immunitarie. In esse si inserisce anche quella di mercoledì.

Il webinar vedrà gli interventi del dott. Christian Cintori, responsabile Area programmi vaccinali della Regione Emilia-Romagna, del prof. Andrea Cossarizza, professore ordinario di Patologia generale e Immunologia dell’Università di Modena e Reggio Emilia e membro della Commissione Vaccini della Regione Emilia-Romagna, della prof.ssa Susanna Esposito, citata sopra, del dott. Lamberto Reggiani, pediatra di famiglia Ausl Imola e membro del Consiglio direttivo Sipps Emilia-Romagna, del dott. Cristiano Rosafio, pediatra di famiglia Ausl Modena e tesoriere Sipps Emilia-Romagna, della sig.ra Corinna Verniani, testimonial Community IoVaccino di Greve in Chianti (FI) e del dott. Stefano Zona, dirigente medico infettivologo Ausl Modena e fondatore della Community IoVaccino.

Modereranno l’incontro la dott.ssa Alessandra Ferretti, giornalista scientifica dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena, e la dott.ssa Angela Miniaci, dirigente medico di pediatria dell’IRCCS Azienda Ospedaliera-Universitaria di Bologna e Segretaria del Consiglio Direttivo Sipps Emilia-Romagna.

Il nuovo Direttivo Sipps è composto da Susanna Esposito (Parma, Presidente), Andrea Bergomi (Modena, vicepresidente), Angela Miniaci (Bologna, segretario), Cristiano Rosafio (Modena, tesoriere) e i dai consiglieri Giuseppe Gregori (Piacenza), Lamberto Reggiani (Imola) e Francesca Vaienti (Forlì).

Il secondo appuntamento organizzato da Sipps sarà il corso a Bologna sull’immunodeficit del gene ADA2 il 5 maggio.