A Mirandola tour su bus a due piani. E le guide sono gli studenti delle medie

Ad accompagnare gli studenti in questo tour inaugurale, diversi insegnanti dell’istituto e la preside, Anna Oliva, che ha espresso parole di soddisfazione verso i propri studenti: “Un tour davvero bello che ha visto i ragazzi prepararsi molto bene. E significativo perché ci ha consentito di vedere e rivedere i luoghi simbolo di Mirandola, purtroppo colpiti dal sisma, ma con uno sguardo alle prospettive future e allo stato di avanzamento lavori. In più farlo con un City Bus, è anche un modo per ribadire l’importanza di Mirandola come Città“.