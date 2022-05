Carpi. Si schianta contro un furgone: muore centauro 60enne

CARPI- Uno schianto che si è rivelato fatale per il centauro 60enne Giuseppe Magnanini, residente a Carpi.

L’uomo stava percorrendo la strada statale Motta 468 in sella alla sua moto Triumph quando, all’incrocio con via Chiesa Cortile, si è scontrato con un furgone Renault Master che proveniva da Stradello Cortile.

Dai primi accertamenti dell’Infortunistica della polizia locale dell’Unione Terre d’Argine il Renault Master avrebbe attraversato la stradale Motta per immettersi in via Chiesa Cortile: impattando violentemente con il centauro che proveniva dalla sua destra.

Giunti tempestivamente sul posto i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso del sessantenne, morto poco dopo lo schianto. Sul posto anche l’elisoccorso e i vigili del fuoco, che hanno tamponato la benzina sull’asfalto fuoriuscita dalla Triumph.

