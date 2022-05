Decennale sisma, domenica e lunedì nuove iniziative a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Domenica e lunedì nuove iniziative a San Felice per commemorare il decennale del sisma.

Domenica 22 maggio alle 5 in piazza del Mercato, tappa della camminata notturna “Attraversando il buio della notte” in arrivo da Finale Emilia. Alle 9 presso il Pala Round maratona fotografica a cura del Photoclub Eyes. Alle 20.30 in piazza Matteotti, presentazione del volume a cura dell’associazione “Torre Borgo”: “Al mio Paese – 10 anni dopo – Con arte e con amore”.

Lunedì 23 maggio alle 20.30 in piazza Matteotti “Una serata da ricordare”. A dieci anni dal sisma la scuola secondaria di primo grado “G. Pascoli” si racconta. Interverranno: la dirigente scolastica Maria Paola Maini, Metella Montanari dell’Istituto storico di Modena, le docenti Paola Bozzoli e Rosa Sacco, Maria Rita Taddia, gli ex alunni Mattia Cocchi, Anna Pedrazzi e Sara Pizzi.

Le commemorazioni sono organizzate da Comune di San Felice sul Panaro e Pro Loco, con la collaborazione di Istituto comprensivo di San Felice sul Panaro, parrocchia, associazioni di volontariato, sportive, culturali, Fondazione scuola di musica “Andreoli” e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Principali sponsor: San Felice 1893 Banca Popolare e Lapam Confartigianato Imprese.

