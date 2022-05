Il San Felice saluta l’Eccellenza: ko anche nel ritorno dei playout e retrocessione in Promozione

di Simone Guandalini – Dopo il pesante ko casalingo dell’andata (1-3), serviva un’impresa al San Felice sul campo dell’Anzolavino, nella gara di ritorno dei playout del Girone B di Eccellenza, per conservare il proprio posto in categoria. Non è andata così, e, anzi, il San Felice è uscito sconfitto, questa volta col punteggio di 2-1, anche dalla gara di ritorno, che ha, così, sancito la retrocessione dei giallorossi in Promozione. Che la stagione fosse partita col piede sbagliato lo si era intuito fin dalle prime gare, quando il San Felice era stato martoriato da Covid e infortuni, iniziando il campionato con tre ko consecutivi. Poi, la formazione di mister Rossi aveva dato l’impressione di potersi riprendere e, con una serie di risultati positivi prima della sosta natalizia, si era portata a ridosso della zona salvezza diretta. Dalla ripresa dopo la pausa natalizia e lo stop dei campionati causa Coronavirus, avvenuta nel mese di febbraio, il San Felice non è stato, però, più in grado di conquistare una vittoria, ottenendo solamente tre punti (frutto di altrettanti pareggi contro Corticella, Anzolavino e Sant’Agostino) in undici partite disputate, che hanno condannato i giallorossi ad affrontare i playout partendo dalla terzultima posizione di classifica. Decisivi, in particolare, gli ultimi cinque ko consecutivi in campionato, che sono costati al San Felice il sorpasso di Vadese Sole Luna e Anzolavino. Anzolavino che ha, poi, sconfitto i giallorossi sia all’andata che al ritorno nei playout: nella gara di ritorno, disputatasi ieri, domenica 8 maggio, la formazione bolognese si è portata sul doppio vantaggio, grazie alle reti di Ezechia al 20′ e di Galeotti al 70′: inutile il gol della bandiera per il San Felice, firmato dal solito Veratti, su rigore, cinque minuti più tardi.

Playout Eccellenza, Girone B, risultati:

Anzolavino Calcio – San Felice 2-1 (20′ Ezechia (A), 70′ Galeotti (A), 75′ rig. Veratti (SF))

Vadese Sole Luna – Copparese 1-3

