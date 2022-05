Ruba all’interno di un’auto. Incastrato da una bottiglietta di profumo

MODENA- Giovedì 12 maggio i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Modena hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 30enne: ritenuto responsabile di furto su autovettura.

L’uomo è stato individuato in piazza Matteotti a seguito di una segnalazione per furto all’interno di un’auto: in sosta nella stessa piazza.

E’ stata una bottiglietta di profumo- portata via poco prima dall’auto e rinvenuta in possesso dell’uomo- a incastrare il 30enne.

