MIRANDOLA – Sfollata del terremoto Emilia da 10 anni senza casa e ora senza contributi, a novant’anni. I lavori nella sua abitazione lesionata dal terremoto del 2012 non sono ancora finiti, ma il contributo per il canone di locazione non le viene più versato. Così la signora non può rientrare a casa sua e deve pagare l’affitto con la sua magra pensione. Accade a Mirandola e a raccontarne la storia è la figlia, Nicki Caleffi, che ci scrive:

Nel giorno del ricordo del sisma 2012 vorrei segnalare questa situazione, che se non fosse paradossale e avvilente, sarebbe davvero ridicola, chiedendo cortesemente se ne sia fattibile la pubblicazione.

Sono dieci anni che, burocraticamente parlando, tribolo per la ricostruzione della casa di mia madre, dichiarata inagibile a seguito della scossa del 29 maggio. Infinite estenuanti vicissitudini, che piano piano si sono risolte ma che ancora non consentono a mia madre, ormai novantenne, di lasciare l’appartamento in affitto dove vive per rientrare in casa sua, in centro a Mirandola, perché materialmente i lavori non sono ancora conclusi.

Ma… il contributo per il canone di locazione, noto con l’acronimo CCL, le è stato interrotto da novembre 2021!

La scadenza naturale del MUDE era appunto quella, novembre 2021, ma per fortuna abbiamo ottenuto proroghe ed i lavori continuano.

Tuttavia dal Comune di Mirandola, a febbraio di quest’anno, mi scrissero di questa cessata erogazione del contributo, in quanto MUDE e comunicazione di fine lavori da un canto ed erogazione del contributo alloggiativo dall’altro, non vanno di pari passo! Ovvero, le proroghe ottenute per il MUDE non trovavano corrispondenza nelle Ordinanze che regolano l’erogazione del CCL.

Ho scritto a tutte le persone preposte in Comune a Mirandola, Sindaco compreso, chiedendo una rivalutazione della situazione e non ho ricevuto risposte risolutive.

Restano i fatti incontrovertibili che: mia madre ha novant’anni; percepisce una pensione ridicola; continua a pagare l’affitto; non può rientrare in casa perché i lavori non sono ultimati; non riceve più alcun contributo sul canone di locazione da sei mesi!