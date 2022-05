“Storie di paese. Racconti, filastrocche e oggetti di una volta” sotto i portici di Soliera

SOLIERA – Nel mese di giugno, chi passa per Soliera potrebbe imbattersi in narrazioni orali di curiosi episodi della vita locale. L’iniziativa si chiama “Storie di paese. Racconti, filastrocche e oggetti di una volta”. Si terrà ogni mercoledì mattina, a partire dalle ore 10.30 del 1° giugno, sotto i portici di piazza Fratelli Sassi, nei pressi del bar Roma ’76, al civico 21.

Le narrazioni, a cura del gruppo solierese dell’Università della Libera Età Natalia Ginzburg, dei volontari di Auser Soliera e del maestro Guido Malagoli, sono rivolte a tutte e tutti, ma gli spettatori privilegiati sono gli ospiti del Centro Diurno di via IV Novembre.

L’appuntamento, che si rinnova l’8, il 15 e il 22 giugno, è promosso dal Comune di Soliera e dalla società cooperativa sociale Domus Assistenza.

