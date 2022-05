Un divertente sabato di gioco con la sicurezza stradale per i bambini di San Felice

“LA CINTURA TI SALVA!” Con questo slogan, urlato a pieni polmoni, i bambini di San Felice sul Panaro hanno festeggiato la giornata di “Allacciati alla vita”, una iniziativa di educazione stradale che ha coinvolto gli oltre duecento studenti della scuola primaria Muratori che nel corso dell’anno hanno avuto diversi incontri istruttivi e “missioni” in strada con gli agenti della Polizia Locale del distretto di San Felice.

Sabato scorso c’è stato l’evento di chiusura, organizzato dalla scuola con il Comune, la Polizia Locale Area Nord, i commercianti e il gruppo genitori Crescere Insieme, caduto in una giornata meteorologicamente perfetta per battezzare la prima iniziativa in piazza dei bambini di San Felice dopo due anni di restrizioni per il Covid.

Così alunni e alunne hanno occupato per un pomeriggio le strade del centro storico con una carovana gioiosa e fischiante in cerca di indizi per una speciale caccia al tesoro organizzata dai genitori in collaborazione con le botteghe di San Felice. Una caccia al tesoro della sicurezza stradale, dove bisognava riconoscere cartelli e segnali e rispondere a indovinelli sul tema, come ad esempio questo:

Con un dito calmo e sereno

tiene indietro un autotreno.

Sempre in croce in mezzo al baccano

ferma il pulmino con una mano.

Ma se lo senti fischiare

Ti devi fermare.

E’ un amico da ascoltare

Se sicuro vuoi viaggiare.

Chi è?

I genitori volontari di Crescere Insieme hanno poi messo in piedi un percorso a ostacoli in piazza Italia che si concludeva con la gara a chi faceva prima a chiudere una cintura di sicurezza, sotto lo slogan “La cintura ti salva” che in maniera icastica simboleggia l’impegno di grandi e piccoli per mantenere strade sicure.

Alla giornata hanno portato il loro saluto la preside della scuola, Maria Paola Maini, dal comando di Polizia Locale Gemma Dani, le assessore comunali Elettra Carrozzino e Betta Malagoli e il vice sindaco Bruno Fontana, i quali hanno anche premiato i migliori disegni sulla sicurezza stradale realizzati a scuola, visibili ancora per qualche giorno nella mostra in largo Posta.

Si ringrazia per le foto Mariarosa Bellodi

IL GRUPPO GENITORI CRESCERE INSIEME

Vuoi aderire? Per informazioni e adesioni: info@crescereinsiemesfsp.it

