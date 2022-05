Un libro per ricordare Danilo Lusvardi: sindaco di Soliera dal 1962 al 1976

SOLIERA- Danilo Lusvardi è stato sindaco di Soliera dal 1962 al 1976: a lui è intitolata la grande piazza che accoglie chi viene da fuori, dominata dal monumento simbolo del paese, il Castello Campori.

Danilo Lusvardi- nato a Soliera il 22 ottobre 1926- nella primavera del 1945 si era unito in montagna con i partigiani, nonostante la giovane età, per sfuggire ai rastrellamenti fascisti e tedeschi.

Alla fine della guerra entrò in politica nelle file del PCI. Morì a Soliera il 5 aprile 1993.

Il volume dedicato Danilo Lusvardi

Il volume ripercorre le iniziative messe in campo durante i suoi quattordici anni come primo cittadino: realizzazioni in campo urbanistico, ma anche culturale, come la creazione di una biblioteca comunale e l’istituzione della Biennale di Pittura.

Viene ricordato come “sindaco del fare”.

Nella nota introduttiva, ne viene sottolineata “la combinazione tra laboriosità e spinta politica riformatrice che ha fatto del nostro territorio quel laboratorio originale di dinamismo economico, benessere diffuso, qualità dei servizi ed efficienza che ci contraddistingue ancora oggi anche al di là dei nostri confini”.