Vengono a giocare a San Felice e lasciano gli spogliatoi in condizioni pietose

SAN FELICE SUL PANARO – Una bella giornata di festa rovinata dal comportamento di pochi maleducati. E’ quanto accaduto a San Felice sul Panaro, dove gli spogliatoi del campo di atletica sono stati lasciati dai giocatori di football americano che si erano battuti sul campo, Vipers Modena contro Seamen Milano, in condizioni pietose: pedate sulle porte, wc intasati, fango nei lavandini, spazzatura dappertutto. Persino la pista di atletica è stata lasciata sporca di fango.

Il football americano domenica è stato ospite della struttura di atletica sanfeliciana per una partita giocata in perfetto stile Usa, con le cheerleader, gli hot dog e i balli country.

Tutto molto bello, ma gli spogliatoi andavano lasciati come erano stati trovati: puliti. E’ la regola non scritta dello sport, oltre che della buona educazione. Anche se ci sono eccezioni di alto rango, come è successo alla Nazionale di calcio italiana a Palermo dopo la sconfitta con la Macedonia del Nord. Anche in quel caso i blasonati calciatori lasciarono spazzatura e sporcizia, ma non sono certo esempi da seguire, tanto che il capitano Bonucci ha dovuto chiedere scusa.

A San Felice c’era poi il problema che lunedì mattina allo stadio sarebbero arrivati i ragazzi e le ragazze del Liceo Morandi per delle gare sulla pista di atletica. Per fortuna hanno trovato gli spogliatoi puliti: nella notte hanno pulito i sanfeliciani.

