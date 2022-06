Aggredisce con una forbice i militari intervenuti per sedare un litigio. Arrestato

CASTELFRANCO- Nella tarda serata di lunedì 27 giugno 2022, a Castelfranco Emilia, i carabinieri della Compagnia di Modena hanno arrestato un uomo, classe 1971, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I militari sono intervenuti in una via del centro cittadino dove era stato segnalato un uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava tentando di aggredire un’altra persona con un paio di forbici.

Giunti sul posto, al fine di sottrarsi all’identificazione, l’esagitato ha colpito al braccio uno dei militari: provocandogli una lieve lesione.

Immobilizzato e caricato sull’autovettura di servizio ha continuato a dare in escandescenza sferrando calci all’interno della volante.

Arrestato, sarà giudicato martedì 28 giugno con rito direttissimo.