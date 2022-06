Allerta meteo Protezione Civile per temporali

Dal pomeriggio-sera di mercoledì 15 giugno possono scatenarsi temporali di forte intensità su tutta la regione; sono però più probabili sulle aree emiliane occidentali con estensione successiva alle altre zone.

I temporali potranno avere effetti e danni associati (grandine, fulmini ecc).

Emessa l’Allerta Gialla per Temporali n. 34/2022, valida dalle ore 12 alla mezzanotte della giornata di mercoledì 15 giugno, emanata congiuntamente dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e dal Centro Funzionale Arpae E-R.

L’Allerta interessa tutte le zone di Allerta che coprono il territorio regionale.

I fenomeni sono in esaurimento nelle 48 successive ore e l’Emilia-Romagna si riporta in una situazione da Bollettino Verde, senza fenomeni significativi ai fini dell’allertamento, per la giornata di giovedì 16 giugno.

L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione; si consiglia di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.

